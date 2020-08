DJ AUKTION/Solide Nachfrage nach neuer deutscher Schatzanweisung

Von Emese Bartha

FRANKFURT (Dow Jones)--Bei der Auktion der neuen, erneut 0,00-prozentigen deutschen Schatzanweisung hat sich am Dienstag eine Durchschnittsrendite von minus 0,69 Prozent ergeben. Die Nachfrage nach den Titeln war doppelt so groß wie am Ende der 6,0 Milliarden Euro schweren Emission mit 4,916 Milliarden zugeteilt wurden. Die Differenz nahm die Bundesschuldenagentur wie üblich in das eigene Buch für spätere Marktpflegezwecke.

Nachfolgend die Details der Auktion in Tabellenform; in Klammern die Resultate der Auktion vergleichbarer Papiere am 21. Juli:

Emission 0,00-prozentige Schatzanweisung mit Laufzeit 16. September 2022 Volumen 6 Mrd EUR Bietungsvolumen 9,670 Mrd EUR Zuteilungsbetrag 4,916 Mrd EUR Bid-to-cover-Ratio 2,0 (2,1) Durchschnittsrend. -0,69% (-0,68%) Settlement 27. August 2020

