PRAG (dpa-AFX) - Tschechien verkürzt die Quarantänezeit für Corona-Verdachtsfälle von 14 auf 10 Tage. Die Änderung gilt vom 1. September an, wie aus einer neuen Verordnung des Gesundheitsministeriums hervorgeht. Die Quarantäne kann vom Gesundheitsamt angeordnet werden, wenn jemand in engerem Kontakt mit einem Corona-Infizierten war. Sie gilt auch bei der Einreise aus Risikogebieten wie Festland-Spanien, solange kein negativer Labortest vorgelegt wird. Mit der Verkürzung der Quarantäne folgt Tschechien dem Beispiel Österreichs.



Neu ist zudem, dass nachweislich Corona-Infizierte nach frühestens zehn Tagen aus der häuslichen Quarantäne entlassen werden können, ohne dass ein negativer Labortest vorliegen muss. Bedingung ist, dass sie drei Tage lang keine Symptome gezeigt haben.



Am Dienstag wurde bekannt, dass in der Parlamentsfraktion der Regierungspartei ANO ein Coronavirus-Fall aufgetreten ist. Das Gesundheitsamt sei eingeschaltet worden, sagte der Fraktionsvorsitzende Jaroslav Faltynek der Agentur CTK zufolge.



Nach Behördenangaben sind in Tschechien derzeit knapp 5400 aktive Corona-Fälle gemeldet. Bis Dienstagmittag starben 415 Menschen in Verbindung mit einer Covid-19-Erkrankung./hei/DP/eas

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de