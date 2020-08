Märkte um 12: Starke ifo-Daten geben dem DAX Auftrieb - Stühlerücken im Dow Jones

Gute Nachrichten von der Konjunkturseite sorgen an der Frankfurter Börse für Kauflaune. Nach dem Rekordeinbruch der Wirtschaft in der Corona-Pandemie hellt sich die Stimmung in den deutschen Chefetagen wieder auf, wie die neuesten Daten des ifo-Instituts belegen. Der ifo-Geschäftsklimaindex für August steig auf 92,6 Zähler von 90,4 Punkten im Juli.

Der DAX klettert am Dienstagmittag um zeitweise 0,6 Prozent und notiert damit im Bereich der 13.100er-Marke. Auch angesichts der weiterhin starken Entwicklung der US-Aktienmärkte könnten beim DAX schon bald neue Rekordstände verzeichnet werden. Der Nasdaq 100 und der S&P 500 haben am Montag wieder einmal neue Allzeithochs markiert.

Die Lage an der Frankfurter Börse:

DAX +0,6% 13.145 MDAX +0,3% 27.702 TecDAX +0,5% 3.132 SDAX +0,3% 12.677 Euro Stoxx 50 +0,7% 3.353

