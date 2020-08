Aus dem heutigen Börsen.Briefing. - dem börsentäglichen Newsletter von DER AKTIONÄR und finanztreff.de: An Impfstoffen gegen das Coronavirus wird fieberhaft gearbeitet, doch bis breite Bevölkerungsschichten immun gegen Sars-CoV-2 werden können, dürften noch einige Monate ins Land ziehen. Und so klammern sich einige Unternehmen an Behelfslösungen. In den USA wurde nun von der US-Umweltschutzbehörde (EPA) ein Desinfektionsmittel zum Einsatz freigegeben. Das wirkt offenbar auch bei Airline-Aktien...

Den vollständigen Artikel lesen ...