Im Vorfeld des geplanten Battery-Day-Events hat Tesla-Chef Elon Musk angedeutet, dass der E-Autobauer schon in drei bis vier Jahren Akkus mit 50 Prozent mehr Energiedichte produzieren könnte. In die Entwicklung von Batterien für Elektroautos scheint Bewegung gekommen zu sein. Der Verzicht auf teure und umstrittene Materialien wie Kobalt soll die Akkus günstiger und sauberer machen. Darüber hinaus scheinen auch die Tüfteleien in Hinblick auf eine höhere Energiedichte und größere Reichweite für die E-Autos Erfolg zu haben. Tesla jedenfalls will beim sogenannten Battery Day am 22. ...

