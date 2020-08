In ihrem Halbjahres-Bericht führt die S Immo aus, wo aktuell Chancen erkannt werden. So heißt es im Ausblick: "Im aktuellen Umfeld konzentriert sich das Management der S Immo AG gemeinsam mit seinem Team darauf, in laufender Kommunikation mit den Mieterinnen und Mietern die negativen Auswirkungen auf die Geschäftstätigkeit des Unternehmens weitestmöglich zu reduzieren. Der Vorstand geht davon aus, dass der Tiefpunkt der Krise im ersten Halbjahr erreicht wurde, und blickt mit vorsichtigem Optimismus auf das zweite Halbjahr. Die Annahme des Managements ist, dass im ersten Quartal 2021 mehrere getestete Impfstoffe beziehungsweise verschiedene Behandlungsmethoden vorliegen werden, womit eine Erholung der Konjunktur Hand in Hand gehen würde. Auf Basis dieses Szenarios arbeitet ...

