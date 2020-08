DJ MARKT USA/Handelsgespräche dürften Wall Street stützen

Die Hoffnung auf eine Entspannung im US-chinesischen Dauerstreit könnte die aktuelle Rally an der Wall Street am Dienstag noch etwas weitertragen. Der Aktienterminmarkt deutet eine etwas festere Eröffnung am Kassamarkt an. Hochrangige Vertreter aus den USA und China haben im Rahmen einer Telefonkonferenz ihre Verhandlungen über Handelsstreitfragen fortgesetzt. Ein Sprecher des US-Handelsministerium sprach von einem "konstruktiven Dialog". Zwar lieferten die Gespräche wenig konkrete Ergebnisse. Beide Seite bekannten sich aber immerhin zum im Januar unterzeichneten Handelsabkommens der Phase 1. Das Abkommen soll nun überprüft werden. Laut Händlern stimmt schon die Tatsache, dass überhaupt gesprochen wird, Anleger hoffnungsfroh.

"Natürlich ist es positiv, wenn man solche Nachrichten hat - es ist beruhigend. Es liegt nicht im Interesse der USA und Chinas, einen neuen Handelskrieg zu führen", sagt Marktstrategin Nadege Dufosse vom Vermögensverwalter Candriam. Allerdings sieht die Expertin in den aktuellen Schlagzeilen keine hinreichenden Gründe für Aktienkäufe.

