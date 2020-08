Die Carnival-Aktie ist am gestrigen Handelstag um beachtliche zehn Prozent gestiegen. Hintergrund war die Nachricht, dass die US-Gesundheitsbehörde eine Plasma-Behandlung für Corona-Patienten genehmigt hatte. Das hat der gesamten Branche Auftrieb gegeben. Dennoch sind gewinnbringende Kreuzfahrten weiterhin nicht in Sicht. Die Lage für Carnival ist ernst. Das sieht auch Moodys so. Die Rating-Agentur stufte den Anbieter von Luxus-Kreuzfahrten von "B1" auf "Ba1" herab. Zudem ist der Ausblick negativ. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...