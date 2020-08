DJ ÜBERBLICK am Mittag/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Ifo-Geschäftsklimaindex im August etwas höher als erwartet

Das Geschäftsklima in der deutschen Wirtschaft hat sich im August etwas besser als erwartet entwickelt. Der vom Münchener Ifo-Institut erhobene Geschäftsklimaindex stieg auf 92,6 (Juli revidiert: 90,4) Punkte. Das ist der höchste Wert seit Februar. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten einen Stand von 92,0 Punkten prognostiziert. Für Juli war vorläufig ein Wert von 90,5 gemeldet worden. "Die deutsche Wirtschaft ist auf Erholungskurs", kommentierten die Konjunkturforscher die Daten.

KfW: Konjunkturerholung hängt von Einhaltung der Corona-Regeln ab

Die KfW sieht im vierten Anstieg des Ifo-Geschäftsklima in Folge auch einen Erfolg der staatlichen Ausgabenpolitik und der erfolgreichen Eindämmung der Corona-Pandemie in Deutschland. "Diesen Erfolg gilt es angesichts wieder deutlich steigender Ansteckungen unbedingt zu bewahren - Vernunft, gegenseitige Rücksicht und das strikte Einhalten der Regeln zum Infektionsschutz sind der Schlüssel, damit die konjunkturelle Erholung weitergeht", schreibt Chefvolkswirtin Fritzi Köhler-Geib in einem Kommentar.

LBBW: Positive Trendwende in Deutschland festigt sich

Die Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) ist erleichtert über den Anstieg des Ifo-Geschäftsklimas im August. "Nach dem kürzlichen Dämpfer durch die Einkaufsmanagerindizes nun wieder eine positive Nachricht aus der deutschen Wirtschaft", schreibt Chefvolkswirt Uwe Burkert in einem Kommentar. Das Ifo-Geschäftsklima bestätige mit seinem vierten Anstieg in Folge die Erholungstendenz der vorangegangenen Monate.

Union Investment: Corona könnte Erholung im Servicesektor bremsen

Union Investment warnt nach dem unerwartet deutlichen Anstieg des Ifo-Geschäftsklimaindex im August vor den möglichen Folgen weiter steigender Corona-Infektionszahlen. "Sie werden zu neuen, wenn auch nicht mehr so weitreichenden Eindämmungsmaßnahmen führen", schreibt Chefvolkswirt Jörg Zeuner in einem Kommentar.

RWI: Containerumschlag steigt nahezu auf Vorjahreswert

Die Belebung des Welthandels gewinnt an Breite. Der weltweite Containerumschlag ist nach Mitteilung des Wirtschaftsforschungsinstituts RWI im Juli weiter auf 116,2 gestiegen nach 110,2 im Juni. Damit liegt der vom RWI und dem Institut für Seeverkehrswirtschaft und Logistik (ISL) erhobene Containerumschlagindex nur noch leicht unter dem Vorjahreswert.

Rekordwert an Bauaufträgen im Juni

Der Auftragseingang im deutschen Bauhauptgewerbe betrug im Juni rund 8,3 Milliarden Euro. Er lag nominal um 9,2 Prozent höher als im Vorjahr und war der höchste jemals gemessene Wert in einem Juni, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte. Der Anstieg im Juni konnte allerdings die Rückgänge in den Monaten März bis Mai noch nicht ausgleichen: Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum sanken die Auftragseingänge in den ersten sechs Monaten dieses Jahres nominal um 0,2 Prozent.

Baugewerbe sieht Sektor noch nicht über den Berg

Das Baugewerbe hat trotz positiver Konjunkturdaten für den Juni die Talsohle noch nicht durchschritten, erklärte der Zentralverband Deutsches Baugewerbe (ZDB). Nach Angaben des Statistischen Bundesamts stiegen im Juni die Auftragseingänge aufgrund von Großaufträgen um real 12,4 Prozent im Vergleich zum Mai und um 9,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat.

Scholz: Vieles spricht für bessere Wirtschaftsentwicklung als erwartet

Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) rechnet angesichts jüngster Daten mit einer voraussichtlich besseren Wirtschaftsentwicklung als erwartet. "Wenn wir die Daten am aktuellen Rand anschauen, dann spricht vieles dafür, dass die Wirtschaft sich besser entwickelt, als wir vor einiger Zeit prognostiziert haben", sagte Scholz, "dass also all die großen Maßnahmen, die wir auf den Weg gebracht haben, auch geholfen haben".

+++ Konjunkturdaten +++

Schweden Juli Erzeugerpreise -0,7% gg Vormonat

Schweden Juli Erzeugerpreise -4,9% gg Vorjahr

