DJ PTA-Adhoc: Signature AG: Deutliche Erhöhung des Unternehmenswertes auf 3,56 Euro pro Aktie

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

München (pta031/25.08.2020/14:30) - Die Signature AG veröffentlicht hiermit die erneute und deutliche Erhöhung des Unternehmenwertes dank der heute vertraglich gesicherten Beteiligung an der SolutIQ UG aus Friedberg. Der Wert des Beteiligungsportfolios erhöht sich somit um 750.000 Euro beziehungsweise 68 Cents pro Aktie. Damit liegt der IPO-Wert des aktuellen Beteiligungsportfolios insgesamt bei nunmehr 3,56 Euro pro Aktie.

- Erweiterung des Beteiligungsportfolios im Bereich Smart Home Lösungen und intelligenter Gebäudeautomatisierung. - Erhöhung des Unternehmenswertes um 68 Cents pro Aktie - Finanzierung der Beteiligung ohne Verwässerung der Aktionäre - Börsengang der Beteiligung an der GuardBox SE liegt voll im Zeitplan - IPO-Wert des aktuellen Beteiligungsportfolios bei 3,56 Euro pro Aktie

Die Capital Lounge GmbH, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Signature AG, erwirbt 15 Prozent an SolutIQ, einem etablierten Anbieter für IT-Lösungen im Bereich Smart Home, dessen Wurzeln bis ins Jahr 2005 zurückreichen.

Als erster Anbieter kombiniert das Unternehmen traditionelle Vorteile der Gebäudeautomation intelligent mit den Möglichkeiten der Cloud für Mehrwertdienste. Mit über 500 erfolgreich installierten Lösungen basierend auf busbasierter Gebäudeautomation, in Kombination mit Mehrwertleistungen realisiert durch AWS, Google Cloud und Hybrid Cloud, konnte das rund 10-köpfige Team aus qualifizierten Elektromeistern, IT- und AV-Experten bereits zahlreiche Referenzprojekte umsetzen. Darunter realisierte das Solutiq Team das Porsche-Zentrum Aschaffenburg oder einige der zur DEICHMANN-Gruppe gehörende Roland Schuh Filialen, sowie große Audio & Videoinstallation in ganz Europa und voll automatisierte Luxus-Immobilien. Weitere Referenzprojekte können der SolutIQ-Webseite über www.solutiq.de entnommen werden.

Die Finanzierung der Beteiligung konnte ohne zusätzliche Verwässerung der Aktionäre der Signature AG sichergestellt werden. In den kommenden Tagen wird die SolutIQ UG in eine Aktiengesellschaft eingebracht, deren Börsengang im Anschluss vorbereitet wird. Der Börsengang soll im Gegensatz zu den zuvor durch die Capital Lounge GmbH betreuten Börsengängen an einem regulierten Marktsegment der Deutschen Börse stattfinden.

Alexander Coenen, Vorstand der Signature AG: "Wir freuen uns über die erfolgreiche Beteiligung an SolutIQ und konnten damit innerhalb kürzester Zeit ein Beteiligungsportfolio aufbauen, das mit der GuardBox SE (ehemals GerdBox Securities SE), der SPAYT SE i.G. und nunmehr der SolutIQ UG (zukünftig SolutIQ AG) zukunftsweisend aufgestellt ist und einen erheblichen Mehrwert für unsere Aktionäre bietet. Unsere Aufmerksamkeit richtet sich nunmehr auf die Umsetzung der bereits publizierten Finanzierungen und der anschließenden Börseneinführungen."

Über die Signature AG: Die Signature AG ist eine Management Holding die Beteiligungen an Unternehmen eingeht und verwaltet, die sämtliche Dienstleistungen im Bereich Going Public und Being Public anbieten. Hierbei ist es das Ziel der Unternehmensgruppe, auf europäischer Ebene Marktführer im Bereich der Börsengänge von Micro- und SmallCaps zu werden und zeitgleich auf möglichst viele Börsenplätze zugreifen zu können. In ausgewählte Emittenten soll darüber hinaus seit 2020 direkt investiert werden, um die Unternehmensgruppe mittelfristig in ein Investmenthaus zu wandeln. Darüber hinaus liegt der Fokus der Geschäftstätigkeit auf der Beratung von Emittenten bei IPOs (Initial Public Offerings), IBOs (Initial Bond Offerings) oder anderweitiger Kapitalbeschaffung. Ergänzende Tätigkeiten sind Investor- und Public Relations sowie Pressearbeit.

(Ende)

Aussender: Signature AG Adresse: Emil-Riedel-Str. 21, 80538 München Land: Deutschland Ansprechpartner: Alexander Coenen Tel.: +49 151 5 88888 26 E-Mail: info@signature-ag.de Website: www.signature-ag.de

ISIN(s): DE000A2DAMG0 (Aktie) Börsen: Vienna MTF in Wien Weitere Handelsplätze: Freiverkehr München

[ Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1598358600821 ]

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

August 25, 2020 08:30 ET (12:30 GMT)