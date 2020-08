Nutzer in Europa können ab sofort den neuen Firefox Daylight auf ihren Android-Smartphones installieren. Der kommt mit der neuen Geckoview-Engine unter der Haube und will auch ansonsten punkten. Die bedeutendste Änderung des neuen Firefox Daylight für Android dürfte die Integration der Geckoview-Engine sein. Damit stellt Mozilla erstmals eine Alternative zur Standard-Engine Blink bereit. Geckoview war in den Nightlies des Firefox schon seit Januar enthalten. Ursprünglich hatte Mozilla angekündigt, einen Android-Firefox mit der neuen Engine in der ersten Jahreshälfte 2020 zu bringen. Das...

Den vollständigen Artikel lesen ...