Pressemitteilung der Aves One AG:

Aves One AG baut Asset-Portfolio um 500 neue Wechselbrücken mit einem Volumen von rund EUR 4,6 Mio. weiter aus

Die Aves One AG, ein stark wachsender Bestandshalter im Bereich langlebiger Logistik-Assets, hat 500 fabrikneue Wechselbrücken im Volumen von rund EUR 4,6 Mio. erworben. Die Auslieferung soll bis Ende des Jahres 2020 erfolgen. Sämtliche Wechselbrücken sind an das Hamburger Logistikunternehmen Hermes Germany GmbH (Hermes) vermietet. Wechselbrücken sind austauschbare Ladungsträger, die sich auf verschiedene Trägerfahrzeuge montieren lassen und überwiegend im Straßenverkehr eingesetzt werden. Ein Vorteil der Wechselbrücken ist die Verkürzung der Be- und Entladung, so dass ...

Den vollständigen Artikel lesen ...