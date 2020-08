Die Hoffnung auf eine Entspannung im US-chinesischen Dauerstreit trägt die aktuelle Rally an der Wall Street am Dienstag noch etwas weiter.Zum Handelsstart klettert der Dow Jones am Dienstag um 0,14 Prozent auf 28.347,42 Punkte hoch. Auch S&P 500 und NASDAQ Composite sind nach neuen Allzeithochs weiter im Rekordmodus.Hochrangige Vertreter aus den USA und China haben im Rahmen einer Telefonkonferenz ihre Verhandlungen über Handelsstreitfragen fortgesetzt und sich gegenseitig versichert, ...

