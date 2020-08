Berkshire-Hathaway-Konkurrent Danaher überzeugt durch breite Risikostreuung und Top-Performance

Die Aktien großer Tech-Giganten wie beispielsweise Apple (WKN: 865985 / ISIN: US0378331005), Microsoft (WKN: 870747 / ISIN: US5949181045) und Amazon (WKN: 906866 / ISIN: US0231351067) erfreuen sich auch bei deutschen Anlegern großer Beliebtheit. Doch es gibt auch viele US-Aktien, die quasi unter dem Radar deutscher Aktionäre hindurchfliegen, obwohl sie mit langfristig exzellenten Kurshistorien aufwarten können. Ein Beispiel hierfür ist Danaher (WKN: 866197 / ISIN: US2358511028):

Auch in Deutschland stark präsent

Der Konzern Danaher dürfte den meisten Menschen in Deutschland unbekannt sein. Doch auch hierzulande ist die US-Investment-Holding aktiv, und an den zahlreichen innovativen Produkten der von Danaher übernommenen Unternehmen führt kaum ein Weg vorbei. Wer beispielsweise einmal operiert wurde, dürfte dabei mit hoher Wahrscheinlichkeit mit einem Operationsmikroskop von Leica Microsystems untersucht worden sein. Das deutsche Unternehmen mit Sitz in Wetzlar gehört zu den weltweit führenden Entwicklern und Produzenten von Mikroskopen für die unterschiedlichsten Anwendungsbereiche und gehört seit dem Jahr 2005 zum Danaher-Konglomerat.

Ebenfalls im medizinischen Bereich ist Danaher mit der Firmentochter Beckman Coulter vertreten. Dabei handelt es sich um ein US-amerikanisches Biotech- und Medizintechnik-Unternehmen, das Labor- und Messgeräte für chemische Laboratorien und den Medizinbereich herstellt.

