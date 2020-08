DJ Bund will Wirtschaftspartnerschaft mit Serbien stärken

BERLIN (Dow Jones)--Die Bundesregierung setzt auf stärkere Wirtschaftsbeziehungen mit Serbien. Dazu haben Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) und der serbische Staatspräsident Aleksandar Vucic eine Verwaltungspartnerschaft beschlossen. Ziel ist die Stärkung von Lieferketten, die weitere Anbindung Serbiens an den EU-Binnenmarkt sowie Zukunftsinvestitionen in den Klimaschutz. Altmaier sprach von einem weiteren wichtigen Schritt im Rahmen des Berlin-Prozesses, mit dem die Westbalkanstaaten näher an die EU gebunden werden sollen. Der bilaterale Handel hatte sich in den vergangenen sechs Jahren verdoppelt und erreichte vor der Krise 2019 mit über 5 Milliarden Euro einen neuen Höchstwert.

