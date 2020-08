Das Amtsgericht München hat das Insolvenzverfahren über den Zahlungsabwickler Wirecard AG eröffnet.Konkret geht es um die Wirecard AG und sechs Konzerntöchter, wie das Gericht am Dienstag mitteilte. Zum Insolvenzverwalter wurde jeweils der Rechtsanwalt Michael Jaffe bestellt, der sich in den vergangenen Monaten bereits um das Unternehmen aus Aschheim bei München gekümmert hat.Wirecard hatte im Juni Insolvenz angemeldet, nachdem Wirtschaftsprüfer in der Bilanz ein Loch von 1,9 Milliarden ...

