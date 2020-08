Das Umweltschutzministerium Israels kündigt Subventionen in Höhe von 47 Millionen Schekel - umgerechnet rund 11,7 Millionen Euro - für den Kauf von 200 neuen Elektrobussen durch öffentliche Verkehrsunternehmen an. Und zwar als Ergänzung zu 80 E-Bussen, die bisher gefördert wurden. Erklärtes Ziel ist es, dass ab 2025 jeder neue Stadtbus in Israel elektrisch fährt. Den Löwenanteil der Subventionen stellt ...

