Die Aktie von Qiagen war, nachdem der Übernahmeversuch von Thermo Fisher gescheitert war, zuletzt ordentlich auf dem Vormarsch. Auch am heutigen Dienstag ging es zunächst weiter nach oben, bevor es jedoch zu Gewinnmitnahmen kam und die Aktie zuletzt sogar ins Minus rutschte. Dabei gab es einmal mehr positive News.Qiagen kann in den USA seinen digitalen Schnelltest zum Nachweis von Sars-CoV-2-Antikörpern auf den Markt bringen. Das Biotechnologie- und Gendiagnostikunternehmen kündigte am Montagabend ...

