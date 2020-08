Cartier Resources überzeugt einmal mehr mit hochgradigen Bohrergebnissen vom Goldprojekt Chimo-Mine. Die Resultate bestätigen die Kontinuität der Goldmineralisierung in einer der neu entdeckten Goldzonen.

Chimo wird wiederbelebt

Cartier Resources (0,30 CAD | 0,19 Euro; CA1467721082) exploriert die historische Chimo-Mine im Osten Kanadas in der Provinz Quebec. Laufend konnten dabei gute Bohrergebnisse geliefert werden, die die hochgradige Mineralisierung bestätigen. Doch das Team um CEO Philippe Cloutier hat auch abseits des ursprünglichen Vorkommens im früheren Bergwerk neue Bereiche mit einer hochgradigen Goldmineralisierung entdeckt, so zum Beispiel in den Zonen 5B4-5M4-5NE. Sie zeigen, dass das Goldvorkommen auf Chimo über die früheren Stollen hinausreichen.

Hochgradige Bohrergebnisse in neuen Zonen

Von diesen Zonen stammen auch die neuestens Bohrergebnisse, die Cartier heute veröffentlicht hat. So stieß man mit Bohrloch CH19-54D auf 20,4 g/t Gold über eine Länge von zwei Metern im Bereich 5CE und durchteufte zudem im Bereich 5BE 11,9 g/t Gold über eine Länge von 1,6 Metern. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...