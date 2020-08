Napster hat einen neuen Besitzer: Der Online-Musik-Pionier gehört jetzt dem britischen Virtual-Reality-Unternehmen Melody-VR. Die neuen Eigentümer wollen Musik-Streaming mit virtuellen Live-Konzerten verschmelzen. Napster hat die gesamte Evolution des Musikvertriebs im Internet mitgemacht: Als illegale Tauschbörse in den späten 1990er Jahren gestartet, wurde daraus Mitte der 2000er unter neuer Führung ein Online-Shop für Musikdateien und am Ende ein Musik-Streaming-Dienst. Jetzt wurde die Firma abermals verkauft und erneut wird sich wohl auch Napster weiterentwickeln. Diesmal geht es offenbar in Richtung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...