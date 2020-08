Die EU-Kommission will Digitalwährungen nicht vom europäischen Markt ausschließen, aber streng regulieren. Aktuell entwickelt sie einen Rahmen dafür. Im Herbst will die Europäische Kommission Gesetze zur Regulierung von Digitalwährungen vorschlagen. Das geht aus einem zehnseitigen Arbeitspapier hervor, das an die Mitgliedstaaten versendet wurde und unter anderem der Nachrichtenagentur Reuters vorliegt. Regeln sollen Finanzstabilität sichern Ziel sei, Innovationen zu unterstützen und gleichzeitig Finanzstabilität, Rechtssicherheit, Verbraucher...

