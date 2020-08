Nach Informationen der Nachrichtenseite "Oilprice.com' plant Nigeria, seine Ölförderung in den kommenden zwei Jahren deutlich zu steigern.Und dies, obwohl sich das Land bislang typischerweise schon mehr gefördert hat, als dies nach der Vereinbarung im Rahmen der OPEC+ vorgesehen war.Und nun soll die Ölproduktion in den kommenden zwei Jahren um 250.000 Barrel pro Tag erhöht werden.Durchgeführt werden soll diese Erhöhung von der "Nigeria Petroleum Development Corporation (NPDC)', einer Tochtergesellschaft des staatlichen Ölkonzerns NNPC.Der Geschäftsführer von NPDC-Gruppe, Mele Kyari, sagte in dieser Woche, dass das Unternehmen derzeit rund 260.000 Barrel pro Tag fördere. Dies solle bis zum Jahre 2022 auf 500.000 Barrel pro Tag ausgeweitet werden.

