Frankfurt (ots) - Die Bundesregierung, so scheint es, hat die Tragweite noch gar nicht richtig begriffen. Dabei liegen die Instrumente für Hilfen schon auf dem Tisch, sie müssen allerdings angepasst und erweitert werden: Bessere Kreditkonditionen, die Ausweitung von Überbrückungsprogrammen auf alle Unternehmensgrößen, alle Kostenarten und alle Krisenmonate, eine Flexibilisierung der Kurzarbeit sowie erweiterte Möglichkeiten, bei der Steuer aktuelle Verluste mit Gewinnen aus den Vorjahren zu verrechnen. Das alles muss jetzt sehr schnell passieren und so gestrickt werden, dass die betroffenen Unternehmen für die gesamte Durststrecke, bis Corona per Impfstoff eingedämmt werden kann, eine Perspektive bekommen. Das Geld wäre gut angelegt, denn so können die Unternehmen überleben und nach dem Ende der Pandemie schnell durchstarten.



