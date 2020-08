In Indien haben die Abschläge auf physische Goldkäufe ein neues Sechswochen-Hoch erreicht. Dies teilte das Nachrichten-Portal "Business Recorder' mit.Danach boten in Bombay Goldhändler physisches Gold mit den größten Abschlägen seit Anfang Juli 2020 an, da potenzielle Goldkäufer sich weiterhin zurückhielten.Gleichzeitig floss wieder mehr Gold-Bullion aus den Vereinigten Arabischen Emiraten nach Indien.AM vergangenen Freitag wurde der Goldfuture in Indien für 10 Gramm Gold mit 51.800 indischen Rupien (ca. 691,24 US-Dollar) gehandelt, nachdem sie zuvor im August ein neues Allzeithoch von 56.191 Rupien erreicht hatte.Chanda Venkatesh, geschäftsführender Direktor von CapsGold, einem Bullion-Händler in Hyderabad, sagte zur Situation, dass in der vergangenen Woche eine bedeutende Menge an Gold aus Dubai eingetroffen sei, welches in dieser Woche im Zoll abgefertigt werde. Gleichzeitig fehle aber die entsprechende Nachfrage aufgrund der volatilen Preise.

Den vollständigen Artikel lesen ...