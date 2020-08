DJ PTA-Adhoc: Georg Fischer AG: GF sichert langfristige Finanzierung

Meldung gemäß SIX Adhoc Publizität Art. 53 KR

Schaffhausen (pta034/25.08.2020/17:45) - GF hat heute CHF 200 Mio. am Schweizer Kapitalmarkt aufgenommen. Die neue Anleihe hat eine Laufzeit von 9,5 Jahren und weist einen Coupon von 0,95% auf.

Die Anleihe wurde unter Führung der Leadbanken Credit Suisse und der Zürcher Kantonalbank zu einem Emissionspreis von 100,375% ausgegeben. Mit dieser Emission nutzt GF die erhebliche Verbesserung der Kapitalmarktbedingungen, die seit April 2020 eingetreten ist. GF erweitert mit der Transaktion seine finanzielle Flexibilität, um langfristige strategische Ziele umzusetzen, ausserdem kann die Anleihe für die potentielle Rückzahlung bestehender Bankdarlehen genutzt werden.

Die Anleihe wird an der SIX Swiss Exchange kotiert. Die Liberierung erfolgt am 25. September 2020.

Aussender: Georg Fischer AG Adresse: Amsler-Laffon-Strasse 9, 8200 Schaffhausen Land: Schweiz Ansprechpartner: Beat Römer Tel.: +41 52 631 26 77 E-Mail: beat.roemer@georgfischer.com Website: www.georgfischer.com

ISIN(s): CH0001752309 (Aktie) Börsen: Kotierter Markt in SIX Swiss Exchange

