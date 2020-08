DJ Aktien Schweiz schließen leichter - Anleger werden vorsichtig

ZÜRICH (Dow Jones)--Sehr verhalten hat sich das Geschäft an der Schweizer Börse am Dienstag entwickelt. Nach der jüngsten Stärke der Aktienmärkte wurden die Anleger nun vorsichtiger und schlugen sich mehrheitlich auf die Verkäuferseite. Immerhin hat der Leitindex SMI allein im August 2,5 Prozent gutgemacht. Eine Enttäuschung lieferten Daten zum US-Verbrauchervertrauen. Der August-Index des Conference Board ist entgegen den Erwartungen deutlich gefallen auf 84,8 von 91,7.

Es könne aber auch rasch wieder nach oben gehen, hieß es von Teilnehmern. So zeichnet sich im Streit zwischen China und den USA eine gewisse Entspannung ab. Hochrangige Vertreter beider Länder haben im Rahmen einer Telefonkonferenz ihre Verhandlungen über Handelsstreitfragen fortgesetzt und sich gegenseitig versichert, auf eine Entschärfung des Konflikts hinarbeiten zu wollen. Einen freundlichen Akzent setzte daneben das Ifo-Geschäftsklima aus Deutschland, das sich erneut verbesserte und zudem stärker ausfiel als erwartet.

Der SMI verlor 0,7 Prozent auf 10.231 Punkte. Alle 20 SMI-Werte schlossen im Minus. Umgesetzt wurden 36,11 (zuvor: 34,12) Millionen Aktien. Die Nestle-Aktie verlor 0,9 Prozent. Die technischen Analysten der Commerzbank erwarten dennoch neue Allzeithochs bei der Aktie. Noch liegt der Kurs mit gut 111 Franken knapp unter dem bisherigen Höchststand von 113,20 Franken. Diesen hatte der Kurs am 6. September des vergangenen Jahres markiert. Derzeit arbeite der Kurs aber an einem Kaufsignal, heißt es in der Commerzbank-Analyse.

Die Credit Suisse richtet ihr Schweizer Privatkundengeschäft neu aus. Neben der bereits im Juli angekündigten Reduzierung des Filialnetzes im Heimatmarkt will sie das Geschäft der Tochter Neue Aargauer Bank (NAB) mit jenem der Credit Suisse zusammenführen. Die Bank erhofft sich aus der Neuausrichtung jährliche Kosteneinsparungen von 100 Millionen Franken ab 2022 bei Restrukturierungskosten von 75 Millionen Franken. Ein Stellenabbau werde "unvermeidlich" sein. Die Aktie zeigte sich mit einem Minus von 0,7 Prozent eher unauffällig. Für die Aktie des Wettbewerbers UBS ging es um 0,5 Prozent abwärts.

Einige konjunktursensible Werte, die am Vortag gefragt waren, mussten nun Federn lassen. So verloren Adecco 1,9 Prozent und Lafargeholcim 1,4 Prozent.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/raz/flf

(END) Dow Jones Newswires

August 25, 2020 11:46 ET (15:46 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.