Die Lage bei Mais bleibt ambivalent. Die jüngsten Versuche, eine deutliche Erholung in Gang zu bringen, blieben vergleichsweise erfolglos. Der Preis ergeht sich aktuell in einer breit angelegten Bodenbildung. Bereits in unserer letzten Kommentierung zu Mais am 25.07. präsentierte sich eine schwierige Gemengelage … Hier hieß es unter anderem In der Folgezeit musste Mais den kurzfristigen Aufwärtstrend ...

Den vollständigen Artikel lesen ...