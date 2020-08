Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) will nach dem heute verkündeten Aus für die Agrana-Zuckerfabrik Leopoldsdorf ab 2021 die weitere Vorgehensweise beraten. "Ich werde umgehend alle Beteiligten - Vertreter der Rübenbauern, Bundesländer, Landwirtschaftskammer und Agrana - zu einem Gipfelgespräch einladen, um gemeinsam Lösungen zu erarbeiten", so Köstinger in einer Stellungnahme.Es gehe ...

