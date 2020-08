Vordemwald (ots) - iRobot Corp. (NASDAQ: IRBT), führender Anbieter im Bereich Haushaltsrobotik, präsentiert mit der neuen Roboterplattform iRobot Genius Home Intelligence (http://www.irobot.com/about-irobot/irobot-genius) neue Möglichkeiten der Reinigung. Sie bietet eine breite Palette digitaler Funktionen und Erfahrungen für iRobot-Produkte, die über WLAN vernetzt sind. Dazu gehören die Saugroboter der Roomba- und die Wischroboter der Braava jet-Reihe. iRobot Genius ermöglicht Anwendern ein bisher unbekanntes Mass an Personalisierung und Kontrolle über ihre Reinigungsroboter. Dabei berücksichtigt die Plattform das individuelle Zuhause, den Tagesablauf sowie spezifische Reinigungsvorlieben und ist kompatibel mit zusätzlichen Smart-Home-Anwendungen."Wir entwickeln smarte Technologien, die Anwender von der täglichen Reinigung befreien während sie zuhause leben und arbeiten", kommentiert Colin Angle, Chairman und CEO von iRobot. "Durch diesen verstärkten strategischen Fokus auf die digitale, softwarebasierte Nutzererfahrung schärft iRobot seine Positionierung und differenziert sich vom Wettbewerb."Die Nutzeroberfläche von iRobot Genius findet sich in der neu gestalteten iRobot Home App wieder. Diese bietet Anwendern weit mehr Steuerungsmöglichkeiten als gewohnt und fungiert als personalisierte, einfach bedienbare Schaltzentrale für die Reinigung des Zuhauses. Die App ist mit allen über WLAN verbundenen iRobot-Produkten kompatibel und ermöglicht eine auf Gewohnheiten und persönliche Vorlieben zugeschnittene Reinigung für ein smarteres, effizienteres Nutzererlebnis. Darüber hinaus erhalten Anwender grösseren Einblick in die Reinigungsleistung ihres Roboters."Um dieses Mass an Anpassung an die Lebensgewohnheiten der Nutzer zu erreichen, muss sich die Intelligenz der Roboter von den Begrenzungen der Autonomie lösen", erläutert Angle. "Die Intelligenz unserer Roboter ist personalisiert und reagiert auf die Gewohnheiten und Vorlieben der Anwender. Damit haben diese ein höheres Mass an Kontrolle darüber, wann, wo und wie ihre Roboter reinigen. iRobot Genius erschliesst das volle Potenzial unserer vernetzten Produkte, da sie auf Basis der neuen App bereits heute mehr leisten können und mit der Zeit durch kontinuierliche Updates immer smarter werden."Reinigen, wo immer nötigMit benutzerdefinierten Reingungsbereichen können Anwender ihre Roboter direkt anweisen, entstandene Verunreinigungen an Ort und Stelle zu beseitigen. Die Saugroboter Roomba i7/i7+ und s9/s9+ sowie der Wischroboter Braava jet nutzen Machine-Learning-Technologie, um Reinigungsbereiche rund um bestimmte Objekte wie Sofas, Tische oder Küchenzeilen auszumachen und proaktiv vorzuschlagen. Alternativ können Nutzer ihre Smart Maps manuell mit Reinigungsbereichen versehen und so Umgebungen, in denen Schmutz am häufigsten vorkommt, direkt reinigen lassen. Über die App-Steuerung oder den Sprachbefehl "Roomba, sauge rund um das Sofa" weiss der Roboter dann gleich, wo die Reinigung erforderlich ist.Reinigen, wann immer nötigMit iRobot Genius passen sich die Saugroboter der Roomba-Serie und die Braava jet Wischrobotermodelle dem Alltag und individuellen Reinigungsgewohnheiten an - dank zahlreicher neuer Funktionen:- Ereignisbasierte Automatisierungen sorgen dafür, dass der Roboter den idealen Zeitpunkt findet, um einen Reinigungsdurchlauf zu starten oder zu beenden. Dies basiert auf dem Feedback des Anwenders. Ob man das Zuhause für den Arbeitsweg oder eine Wandertour verlässt: Die iRobot HOME App registriert durch standortbasierte Dienste wie Life360 oder Interaktion mit anderen Smart-Home-Geräten wie beispielsweise dem August Wi-Fi Smart Lock, wann der Anwender unterwegs ist. Dann startet der Roboter die Reinigung. Gleichzeitig kann die Reinigung beendet werden, sobald man nach Hause kommt. Diese Reinigungsroutinen können direkt per iRobot HOME App eingerichtet werden, ein exklusives Feature nur für iRobot Kunden auf Basis von iRobot Genius und IFTTT Connect. Somit lassen sich alle per WLAN vernetzten Produkte von iRobot mit anderen Smart-Home-Geräten und Services wie intelligenten Thermostaten und Türschlössern in der iRobot HOME App integrieren - ohne auf eine andere App ausweichen zu müssen.- Die personalisierten Reinigungspläne basieren auf den Reinigungsgewohnheiten der Anwender, wie beispielsweise der Reinigung jeden Montagmorgen. Sowohl die Saugrobotermodelle Roomba i7/i7+ und s9/s9+ als auch der Wischroboter Braava jet m6 können raumspezifische Empfehlungen geben. Dazu gehören beispielsweise das Staubsaugen im Wohnzimmer jeden Freitagabend oder im Esszimmer und in der Küche nach den Mahlzeiten.- Favoriten ermöglichen es Anwendern, ihre Reinigungsgewohnheiten zu definieren und dann auszuwählen. Lieblingsroutinen wie "nach dem Essen" weisen den Roboter beispielsweise an, das Esszimmer und den Bereich vor der Küchenzeile zu reinigen. Mit dem Befehl "Schlafenszeit" werden das Wohnzimmer und die Kinderspielecke angesteuert und durch "Überall" wird im ganzen Zuhause sauber gemacht. Reinigen, wie gewünschtVernetzte Roomba-Saugroboter und Braava jet-Wischrobotermodelle werden mit der Zeit immer intelligenter. Sie lernen die individuellen Reinigungsvorlieben genau kennen und reinigen das jeweilige Zuhause so, wie man selbst es auch tun würde. Dabei geht die Intelligenz der iRobot-Produkte über die einfache Zeitplanung hinaus und eröffnet durch standortbasierte Dienste und die Integrationsmöglichkeit in das Smart Home neue Wege der Konnektivität.- Empfohlene Schutzbereiche gehen über die manuelle Erstellung von Sperrzonen hinaus. Die Saugroboter i7/i7+ und s9/s9+ der Roomba-Serie sowie der Braava jet m6 Wischroboter können problematische Bereiche identifizieren und dem Nutzer automatisch neue Schutzbereiche vorschlagen.- Saisonale Empfehlungen unterstützen die automatische Planung von personalisierten Reinigungsdurchgängen. Dabei werden Zeiten vorgeschlagen, zu denen das Zuhause möglicherweise häufiger gereinigt werden muss, beispielsweise bei Haustierbesitzern in der Fellwechsel- oder bei Allergikern in der Allergiesaison. iRobot Genius Home Intelligence und die neue iRobot HOME App stehen Kunden weltweit ab dem 25. August über ein Software-Update zur Verfügung. Fotos, Videos und Informationen finden Sie unter: https://medien.irobot.de/Über iRobotiRobot, das international führende Unternehmen in der Robotik, entwickelt und fertigt Roboter, die Menschen dabei unterstützen, innerhalb und ausserhalb ihres Zuhauses mehr zu erreichen. Mit der Markteinführung des ersten Roomba Saugroboters im Jahr 2002 begründete iRobot die Kategorie Haushaltsroboter. Heute ist iRobot ein weltweit tätiges Unternehmen, das bisher mehr als 30 Millionen Roboter verkauft hat. Das iRobot-Produktportfolio, einschliesslich der Roomba Saugroboter und der Braava Wischroboter verfügt über unternehmenseigene Technologien und fortschrittliche Konzepte für die Reinigung, Kartierung und Navigation. Die Ingenieure des Unternehmens entwickeln so ein Ökosystem an Robotern und Technologien als Grundlage für das Smart Home. Mehr Informationen finden Sie unter www.irobot.ch (http://www.irobot.ch).Für InvestorenBestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung, die nicht auf historischen Informationen basieren, sind zukunftsbezogene Aussagen, die gemäss den Safe-Harbor-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Acts von 1995 gemacht werden. Diese Pressemitteilung enthält ausdrückliche oder implizierte zukunftsbezogene Aussagen zu den Erwartungen der iRobot Corporation bezüglich der Pläne, Ziele und Strategien des Managements. Diese Aussagen sind weder Versprechungen noch Garantien, sondern unterliegen einer Vielzahl von Risiken und Unsicherheiten, von denen viele ausserhalb unserer Kontrolle liegen. Dies könnte dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von diesen zukunftsbezogenen Aussagen abweichen. Bestehende und potenzielle Investoren werden davor gewarnt, sich zu sehr auf diese zukunftsbezogenen Aussagen zu verlassen, da sie nur ausgehend vom Datum der Pressemitteilung gemacht werden. iRobot trägt keinerlei Haftung, die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder zu überarbeiten - sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Umstände oder aus anderen Gründen. 