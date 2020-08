(shareribs.com) London 25.08.2020 - Der Goldpreis gibt am Nachmittag wieder leicht ab, während auch der US-Dollar unter Druck liegt. Die Aktienmärkte zeigen sich durchwachsen, nachdem in den USA neue Konjunkturdaten veröffentlicht wurden. Die Aktienmärkte haben am Montag neue Hochs erreicht, am Dienstag kommt es hingegen zu einer leichten Konsolidierung. Der DAX schloss etwas leicht, der Dow Jones ...

Den vollständigen Artikel lesen ...