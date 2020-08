DJ ÜBERBLICK am Abend/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Belgiens Geschäftsklima im August leicht aufgehellt

Das belgische Geschäftsklima hat sich im August etwas aufgehellt, allerdings nicht so stark wie erwartet. Wie die Belgische Nationalbank (BNB) mitteilte, stieg der Index um 1,9 Punkte auf minus 12,0. Damit ist der Index den vierten Monat in Folge gestiegen. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen stärkeren Anstieg auf minus 10,3 prognostiziert, nachdem der Index im Vormonat bei minus 13,9 notiert hatte.

SPD erwartet Einigung mit Union zur Verlängerung des Kurzarbeitergelds

Der SPD-Vorsitzende Norbert Walter-Borjans hat sich vor der Sitzung des Koalitionsausschusses zuversichtlich gezeigt, dass man sich auf eine Verlängerung des Kurzarbeitergeldes in der aktuellen Corona-Krise einigen werde. Es gehe darum, beim Kurzarbeitergeld den einfachen Zugang und die höheren Bezüge von 12 auf 24 Monate zu verlängern.

Ökonomen rechnen mit längerer Phase wirtschaftlicher Unsicherheit

Auch wenn der Ifo-Geschäftsklimaindex für August zum vierten Mal in Folge gestiegen ist: Mit einer schnellen vollständigen Erholung rechnen vom Handelsblatt befragte Ökonomen eher nicht. "Wir müssen uns auf eine zweite Insolvenzwelle gefasst machen", warnt Gabriel Felbermayr, Präsident des Kieler Instituts für Weltwirtschaft (IfW). Auch die drohenden Konsequenzen einer zweiten Infektionswelle seien offenbar noch nicht eingepreist. In der Ifo-Umfrage hatten die Unternehmenschefs sowohl ihre Lage als auch ihre Geschäftserwartungen für die kommenden Monate deutlich positiver beurteilt als zuvor.

IW: Schulden dürfen nicht zur Gewohnheit werden

Das Institut der deutschen Wirtschaft Köln (IW) hat davor gewarnt, die Corona-Krise als "Feigenblatt für teure Ausgabenvorhaben" zu nutzen, die mit der Pandemie nicht unmittelbar zusammenhängen. Sonst drohe auf Dauer eine deutsche Schuldenkrise, wie neue Zahlen des Statistischen Bundesamts nahelegten. Deutschland habe Mitte 2020 rund 52 Milliarden Euro mehr ausgegeben als eingenommen - während im vergangenen Jahr die Einnahmen nach einem halben Jahr um fast 47 Milliarden Euro über den Ausgaben gelegen hätten.

Scheuer und Bahn starten Projekt Digitale Schiene

Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) und Bahn-Infrastrukturvorstand Ronald Pofalla haben nach Angaben der Deutsche Bahn AG "ein Vorzeigeprojekt für die Digitale Schiene" gestartet. Die Metropolregion Stuttgart werde der erste digitalisierte Bahnknoten in Deutschland. Insgesamt würden bis 2025 Investitionen in Höhe von 462,5 Millionen Euro veranschlagt, erklärte die Bahn.

Windbürgergeld soll mit EEG-Novelle kommen

Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) will das Windbürgergeld mit der Novelle des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) einführen. Das geht aus einem Papier des Ministeriums hervor, in das Dow Jones Newswires Einblick hatte. Kommunen und Bürger sollen vom Bau neuer Windparks an Land demnach grundsätzlich stärker finanziell profitieren, um die Akzeptanz für neue Windräder zu steigern.

Abstimmung zum Lieferkettengesetz auf September verschoben

Die Bundesregierung streitet weiter um das Lieferkettengesetz. Eine Befassung mit den von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) und Entwicklungsminister Gerd Müller (CSU) vorgelegten Eckpunkten verschiebt sich auf September, sagte ein Sprecher Müllers auf Anfrage von Dow Jones Newswires. "Sie sind nicht morgen im Kabinett."

Maas versichert Griechenland Solidarität im Gasstreit mit der Türkei

Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) hat Griechenland die Solidarität Deutschlands und der Europäischen Union im Gasstreit mit der Türkei zugesagt. Gleichzeitig warnte er vor einem Spiel mit dem Feuer. Er rief dazu auf, eine Lösung des Streits um Bohrrechte im östlichen Mittelmeer im Dialog und unter Einhaltung des Völkerrechts zu suchen.

Bund will Wirtschaftspartnerschaft mit Serbien stärken

Die Bundesregierung setzt auf stärkere Wirtschaftsbeziehungen mit Serbien. Dazu haben Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) und der serbische Staatspräsident Aleksandar Vucic eine Verwaltungspartnerschaft beschlossen. Ziel ist die Stärkung von Lieferketten, die weitere Anbindung Serbiens an den EU-Binnenmarkt sowie Zukunftsinvestitionen in den Klimaschutz.

EU will 15 bis 20 Verantwortliche wegen Krise in Belarus mit Sanktionen belegen

Die EU will 15 bis 20 Verantwortliche in Belarus wegen Wahlmanipulation und Gewalt gegen Demonstranten mit Sanktionen belegen. Er gehe von einer Zahl in dieser Größenordnung aus, sagte ein EU-Vertreter am Dienstag vor Journalisten in Brüssel. Die EU-Außenminister sollen demnach bei ihrem Treffen am Donnerstag und Freitag in Berlin ihre politische Zustimmung dafür geben, bevor die Sanktionen offiziell beschlossen werden.

Stimmung der US-Verbraucher im August unerwartet stark eingetrübt

Die Stimmung unter den US-Verbrauchern hat sich im August abgeschwächt. Wie das Forschungsinstitut Conference Board berichtete, fiel der Index des Verbrauchervertrauens auf 84,8. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten einen Stand von 92,5 erwartet. Der Vormonatswert wurde auf 91,7 von zunächst 92,6 nach unten revidiert. Der Index für die Einschätzung der aktuellen Lage ermäßigte sich auf 84,2 (Vormonat: 95,9), jener für die Erwartungen fiel auf 85,2 (88,9).

US-Botschaft in Moskau fordert "unverzügliche" Untersuchung im Fall Nawalny

Die US-Botschaft in Moskau hat Russland im Fall des mutmaßlich vergifteten Kreml-Kritikers Alexej Nawalny zu zügigen Ermittlungen aufgefordert. Die von den deutschen Ärzten geäußerte Gift-Diagnose mache eine "unverzügliche, umfassende und transparente Untersuchung" seitens der russischen Behörden erforderlich, erklärte der US-Botschafter in Moskau, John Sullivan, am Dienstag laut seiner Sprecherin Rebecca Ross.

WHO: Corona-Zahlen gehen in den meisten Regionen zurück

Die jüngsten Daten der Weltgesundheitsorganisation WHO zeigen eine Verlangsamung der Ausbreitung des Coronavirus, vor allem auf dem stark betroffenen amerikanischen Kontinent. In der vergangenen Woche wurden mehr als 1,7 Millionen Neuinfektionen und 39.000 weitere Todesfälle weltweit registriert, wie aus einem Bericht der Organisation hervorgeht. Das sei ein Rückgang um fünf Prozent bei den Neuinfektionen sowie um zwölf Prozent bei den Todesfällen.

+++ Konjunkturdaten +++

US/Redbook: Einzelhandelsumsatz erste 3 Wochen Aug +4,1% gg Juli

US/Redbook: Einzelhandelsumsatz erste 3 Wochen Aug -1,9% gg Vorjahr

Brasilien Leistungsbilanz Juli Überschuss 1,6 Mrd USD (Juni: Überschuss 2,2 Mrd USD)

Brasilien/Ausländische Direktinvestitionen Juli 2,7 Mrd USD

Brasilien/Ausländische Direktinvestitionen 12 Monate 62,6 Mrd USD

