VW hat den Schweizer Felix Egolf in Zwickau ans Steuer eines VW ID 3 1st Pro Performance gesetzt und ihn auf den Heimweg in die Schweiz geschickt. Die 531 Kilometer legte der Stromer mit einer einzigen Akkuladung zurück. Es klingt beeindruckend, VW spricht von einem Rekord. Tatsächlich schaffte es der Schweizer Felix Egolf, einen serienmäßigen VW ID 3 über 531 Kilometer vom Werk in Zwickau bis kurz hinter die schweizerische Grenze zum Rheinfall nach Schaffhausen zu fahren. 111 Kilometer über WLTP Das ist insoweit erstaunlich, als die WLTP-Reichweite des eingesetzten ID 3 lediglich bis zu 420 Kilometer beträgt. ...

