Das Themendepot Edelmetalle korrigierte auch in der abgelaufenen Handelswoche weiter und reagierte damit auf einen fallenden Gold- und Platinpreis. Hingegen konnten der Silber- wie auch der Palladiumpreis im Berichtszeitraum leicht zulegen.Insgesamt waren die Zeichen am Markt der Edelmetall-Minenaktien wie auch in der Vorwoche weiter auf Konsolidierung gestellt.Der US-Dollar gewann in der letzten Woche 0,4 %. Der südafrikanische Rand legte gegen den Euro 1,63 % zu, während der australische Dollar wie auch der Schweizer Franken sich gegen den Euro kaum bewegten.Der Goldpreis verlor gegenüber der Vorwoche leicht um 0,22 %, und Platin ging 2,33 % zurück. Silber gewann hingegen im Wochenvergleich 1,32 %, Palladium sogar 2,39 %.

Den vollständigen Artikel lesen ...