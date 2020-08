Nach einem schwungvollen Start sind die Anleger am deutschen Aktienmarkt am Dienstag im Verlauf immer mutloser geworden. Zur Schlussaktion rutschte der DAX dann auch noch ins Minus: Er endete 0,04 Prozent tiefer auf 13.061,62 Punkten. Experten verwiesen zur Begründung auf den aktuell tonangebenden New Yorker Leitindex Dow Jones, der nach solidem Start in die Verlustzone abgerutscht war.Auch der MDAX konnte sein positives Vorzeichen nicht verteidigen. Am Ende ging er 0,10 Prozent tiefer bei 27.601,80 ...

