NEW YORK (dpa-AFX) - An den New Yorker Börsen haben die großen Indizes am Dienstag mehrheitlich im Plus geschlossen. Leicht positive Signale in den US-chinesischen Handelsgesprächen stand eine trübe Stimmung unter US-Verbrauchern gegenüber. Im Dow Jones Industrial standen Indexveränderungen im Fokus, die belasteten. Der Leitindex verlor 0,21 Prozent auf 28 248,44 Punkte.



Zum Handelsauftakt war er zunächst mit 28 400 Punkten auf den höchsten Stand seit Beginn des Corona-Börsencrashs Ende Februar gestiegen. Um die große Kurslücke bis zum Tag vor dem Börsencrash bei 28 992 Punkten zu schließen, fehlen dem Dow derzeit aber Impulse und Kraft.



Der marktbreite S&P 500 erreichte kurz vor dem Schluss abermals eine Bestmarke. Ins Ziel ging er mit plus 0,36 Prozent auf 3443,62 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 verbuchte einen Zuwachs von 0,82 Prozent auf 11 721,81 Punkte und blieb damit nur knapp unter seinem Rekord vom Vortag./ajx/he



US2605661048, US6311011026, US78378X1072, 2455711

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de