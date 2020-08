Köln (ots) - Düsseldorf. Sechs Monate nach Beginn der Coronakrise hat NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann ein positives Fazit zum Krisenmanagement der Landesregierung gezogen. "Ich bin froh und auch ein Stück weit stolz darauf, dass die Kapazitäten in unserem Gesundheitssystem bislang ausgereicht haben", sagte der CDU-Politiker dem "Kölner Stadt-Anzeiger" (Mittwoch-Ausgabe). Einen zweiten Lockdown befürchte er nicht. "Ich bin zuversichtlich, dass wir nicht noch einmal einen Lockdown wie im Frühjahr erleben werden", sagte Laumann. Das Land habe inzwischen eine ganze Reihe von Erfahrungen gesammelt, um Maßnahmen künftig gezielter steuern zu konnen. "Ich bin der Meinung, dass unsere Kinder in den Schulen und Kitas nicht nochmal so darunter leiden dürfen", erklärte der NRW-Gesundheitsminister. "Und ich denke, dass wir es uns nicht noch einmal erlauben können, die Wirtschaft in einem solchen Maße wie im Frühjahr lahmzulegen", fügte Laumann hinzu.



