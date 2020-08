Nach den Ankündigungen von Apple und Tesla einen Aktiensplit durchzuführen, könnten nach Meinung eines Experten weitere Unternehmen versuchen, ihren Aktienkurs zu senken, um auch für durchschnittliche Investoren attraktiver zu werden.? Apple und Tesla kündigen Aktiensplit an? Weitere Unternehmen könnten folgen? Attraktivität für größeres PublikumAm 30. Juli kündigte Apple einen Aktiensplit im Verhältnis 4 zu 1 an. Dieser wird am 31. August, also Montag kommender Woche wirksam. Knapp ...

