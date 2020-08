COBURG (dpa-AFX) - "Neue Presse" zu Gedankenspielen über Koalitionen:



"Was wird sein, wenn sich nach der Bundestagswahl im kommenden Herbst die politische Landschaft in Deutschland umwälzend verändern sollte? Mehr denn je scheint am künftigen Kabinettstisch alles Platz nehmen zu können, was im Parlament kreucht und fleucht. Außer der AfD. Noch wird dabei mehr über rein rechnerische Konstellationen geredet als über Inhalte. Noch werden von vielen Seiten Gedanken über Koalitionen gestreut, die vor allem die Botschaft haben: Nichts ist unmöglich. Oder anders formuliert: Die Karten werden in Berlin neu gemischt."/yyzz/DP/nas

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de