BERLIN (dpa-AFX) - SPD-Chef Norbert Walter-Borjans hat sich mit der Zusammenarbeit mit SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz zufrieden gezeigt. "Wir sind ein eingespieltes Team", sagte er am späten Dienstagabend nach dem Koalitionsausschuss in Berlin. Bei den Themen Wahlrecht, Kurzarbeit und der Haushaltsplanung hätten die beiden eine hohe Übereinstimmung.



Bei den Wahlen zum Parteivorstand hatten Scholz und Walter-Borjans im vergangenen Jahr gegeneinander kandidiert. Während Scholz der eher konservativen Parteirichtung angehört, befürwortet Walter-Borjans eine eher linke Politik.



Über Scholz' Auftreten beim Koalitionsausschuss sagte Walter-Borjans: "Olaf Scholz ist jemand, der macht seinen Job. Und wenn der nach draußen wirkt als Kanzlerkandidat, dann deshalb, weil er seinen Job macht, so wie er ihn macht." Eine bessere Werbung dafür, Kanzler zu werden, gebe es doch gar nicht./rbo/DP/zb

