Allianz: Warum die Aktie zu den wenigen Top-Aktien im DAX gehört

Auf viele Anleger üben vor allem die Technologiewerte geradezu eine magische Anziehungskraft aus. Doch auch in weniger schillernden Branchen sind immer wieder Top-Aktien zu finden, die an der Börse langfristig überzeugen konnten. Ein Beispiel hierfür ist der DAX-Konzern Allianz (WKN: 840400 / ISIN: DE0008404005).

Zu den Hauptgeschäftsfeldern der Allianz zählen das klassische Versicherungsgeschäft und Finanzdienstleistungen. Das 1890 gegründete Münchener Unternehmen bietet ein umfassendes Angebot in den Bereichen Schaden- und Unfallversicherung sowie Lebens- und Krankenversicherung an.

Breites Produkt-Portfolio

Das Angebotsportfolio erstreckt sich dabei von allgemeinen Lebens-, Haftpflicht- und Autoversicherungen über Reise- und Kreditversicherungen bis hin zu Assistance-Leistungen, also schnell verfügbare Beratungs- und Informationsleistungen, die Versicherungsnehmern im Notfall sofort helfen sollen. Das Versicherungsangebot wird außerdem in einigen Ländern um Bankprodukte ergänzt.

Einer der weltweit führenden Vermögensverwalter

Außerdem gilt die Allianz, die über 100 Millionen Kunden in mehr als 70 Ländern betreut, als einer der weltweit größten Asset Manager. So wird eigenen Angaben zufolge über 1,6 Bio. Euro an Vermögenswerten für Privatkunden, Familien und Institutionen aus aller Welt verwaltet. Zu den zahlreichen Anlageprodukten gehören dabei beispielsweise neben Aktien- und Rentenfonds auch Mischfonds und Fonds für Alternative Anlagen.

Den vollständigen Artikel lesen ...