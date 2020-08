Vow ASA: Første Halvår 2020: Inntekter, resultat og ordrereserve på rekordnivå

Vow ASA rapporterte inntekter på 248 millioner kroner for de første seks månedene i 2020, en vekst på 37 prosent fra samme periode i 2019. Resultatet før skatt var 35 millioner kroner, opp fra 20 millioner kroner i første halvår 2019, og ordrereserven var ved utgangen av juni på 989 millioner kroner. Etter dette er kontrakter verdt ytterligere 157 millioner kroner bekreftet.

Driftsresultat før finanskostnader, skatter, avskrivninger og nedskrivninger (EBITDA) var 25 millioner kroner i årets første seks måneder.

- Samtidig som cruiseindustrien forbereder seg på de langsiktige effektene av pandemien, er det forretningsområdene Projects og Aftersales, som primært har kunder innen cruise, som er de viktigste årsakene til Vows sterke resultater, sier Henrik Badin, administrerende direktør i Vow ASA.

De to forretningsområdene rapporterte en EBITDA på til sammen 40 millioner kroner for første halvår av 2020. Segmentet Projects doblet sin EBITDA sammenlignet med fjoråret, mens resultatet for Aftersales ble redusert med 47 prosent. Smitteverntiltak verden over har resultert i begrenset reisevirksomhet og begrenset atkomsten til skip.

Forretningsområdet Landbased hadde bruttomarginer på nivå med cruisevirksomheten, men EBITDA for segmentet var negativ på grunn av økte kostnader knyttet til styrking av organisasjonen for vekst.

- Samtidig er vi er svært tilfredse med å kunne fortelle om viktige kontrakter for fullskala landbaserte anlegg som vil produsere fornybar energi og gjøre avfall om til verdifulle ressurser. Disse kontraktene er inngått med kunder i industrivertikaler der vi ser betydelig potensial for vekst, og forhandlinger pågår om flere mulighetsstudier, piloter og fullskala prosessanlegg for verdensledende kunder, sier Badin.

Om Vow ASA

I Vow og våre datterselskap Scanship og Etia er vi svært opptatte av å hindre forsøpling og gi avfall verdi. Vi har verdensledende løsninger som omdanner biomasse og avfall til verdifulle ressurser og som produserer ren energi for et bredt spekter av industrier.

Cruiseskip over hele verden er utrustet med Vow-teknologi som behandler avfall og renser avløpsvann. Innen akvakultur tar man i bruk liknende løsninger, og offentlige renovasjonsselskaper og industri benytter våre løsninger for behandling av slam, avfallshåndtering og produksjon av biogass på land.

Men våre ambisjoner strekker seg lenger enn som så. Med vår avanserte teknologi og løsninger omdanner vi avfall til biobrensel som bidrar til å avkarbonisere industri, og vi gjør plast om til miljøvennlig drivstoff, ren energi og høyverdig pyrokarbon.

Løsningene våre er skalerbare, standardiserte, patenterte og gjennom dokumenterte, og vår evne til å levere er bevist gang etter gang. Våre løsninger er nøkkelen til å avskaffe avfall og stanse forsøpling.

Morselskapet Vow ASA holder til i Oslo og er notert på Oslo Børs (ticker VOW fra 13. januar 2020)

Denne meldingen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

