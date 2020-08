Die Futures sind am Mittwochmorgen uneinheitlich. Die Wall Street hatte gestern Abend noch den Dreh bekommen, aber die asiatischen Märkte nehmen heute früh den Ball nicht auf. Der DAX-Future notiert leicht im Minus bei 13.090 Punkten. Auch die wichtigsten US-Benchmarks pendeln um die Schlusskurse herum und zeigen noch keine eindeutige Tendenz für den Börsentag.Der deutsche Aktienmarkt ging uneinheitlich am Dienstag aus dem Handel. An den positiven Auftakt vom Morgen konnten sich dann im Verlauf des Tages keine Anschlusskäufe anschließen. Der DAX ging am Ende nahezu unverändert bei 13.061,62 Punkten (-0,04 %) aus dem Rennen. Einzig und allein der TecDAX konnte sich am Dienstag deutlich von den Schlusskursen des Vortages absetzen und stieg um 0,45 % auf 3.131,55 Punkte. Insbesondere die Aktien von New Work konnten einen Teil ihrer Verluste der letzten Woche wieder gut machen und stiegen um 4,13 % auf 264,50 Euro.

