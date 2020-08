Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Der DAX bleibt über 13.000. Positive Nachrichten aus der Wirtschaft und von der Wall Street sorgen für Kursgewinne in großer Bandbreite. Aber: Fragile Stimmung im DAX? Gewinnmitnahmen an der Wall Street bzw Nasdaq wahrscheinlich(er)? Welche Daten, Termine etc sind diese Woche noch Hingucker? Fragen an Kristian Volaric, Flatex.