DJ Raffelhüschen warnt wegen Corona-Beschlüssen vor höheren Sozialbeiträgen

BERLIN (Dow Jones)--Der Ökonom Bernd Raffelhüschen erwartet wegen der Koalitionsbeschlüsse in der Corona-Krise einen Anstieg der Sozialabgaben. "Spätestens im Herbst nächsten Jahres kommt die Rechnung", sagte Raffelhüschen zu Bild. "Wenn die Leistungen der Sozialkassen auf dem Niveau bleiben sollen, auf dem sie gerade sind, werden wir Ende des nächsten Jahres mit Sicherheit bei mindesten 43 Prozent landen."

Beteuerungen der großen Koalition, wonach die Sozialabgaben unter der Marke von 40 Prozent gehalten werden können, zog der Ökonom von der Universität Freiburg gegenüber Bild in Zweifel. "Die Bundesregierung behauptet, diese Mehrbelastungen durch höhere Bundeszuschüsse und Rücklagen finanzieren zu wollen. Allerdings ist der Bundeshaushalt schon jetzt tief im Minus und die Rücklagen werden in den kommenden Monaten schmelzen wie ein Eis in der Sommersonne."

Die Spitzen der Berliner Regierungskoalition hatten am Dienstagabend nach über achtstündigen Verhandlungen im Kanzleramt beschlossen, unter anderem das Kurzarbeitergeld bis zum 31. Dezember 2021 zu verlängern.

Die Verlängerung der Regelung bedeutet, dass betroffene alleinstehende Arbeitnehmer bis Ende 2021 Prozent des ausgefallenen Nettolohns bekommen, Eltern erhalten 67 Prozent. Ab dem vierten Monat beziehen sie 70 bzw. 77 Prozent des Lohnausfalls, ab dem siebten Monat 80 bzw. 87 Prozent, sofern die Beschäftigten bis zur Hälfte ihrer regulären Arbeitszeit im Einsatz sind.

Die zusätzlichen Kosten, die Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) auf 10 Milliarden Euro schätzt, werden als Zuschuss vom Bund übernommen.

