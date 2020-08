Aktie bald in aller Munde!: Uran - die Ruhe vor dem Sturm! Es wird gebohrt! Steht hier eine Mega-Entdeckung mit Kurs-Explosion bevor?

Anzeige / Werbung

Die Ruhe vor dem Sturm! Uranpreis steht kurz vor dem Ausbruch!Bohrer drehen sich in Kanada's "Hotspot", direkt neben Cameco, NexGen, IsoEnergy und anderen "Big Playern'!Hier winken MEGA-Explorationserfolge inmitten aktiver Minen!Warum dieser Uran-Explorer der nächste Vervielfacher werden kann, verrät ein Exklusivinterview!Sehr geehrte Leserinnen und Leser,für Marktkenner ist es bereits ausgemachte Sache, dass der nächste Uran-Bullenmarkt schon sehr bald beginnen wird! Denn die Fundamentaldaten sprechen eine eindeutige Sprache. Während ein großer Teil der globalen Uranproduktion aufgrund der Pandemie stillgelegt war, und erst langsam wieder angefahren wird, erhöht sich auf der anderen Seite die Anzahl der neu ans Netz kommenden Reaktoren kontinuierlich.Der COVID-19 Stillstand hat den Uranmarkt nahezu komplett umgekrempelt, was dazu geführt hat, dass nun eine noch nie zuvor gehabte Situation vorherrschen würde, erklärten Marktbeobachter. Bisher hätte es noch zu keiner Zeit die Situation gegeben, in der global dominierende Produzenten ihr benötigtes Material über den Spot-Markt kaufen, um ihre vertraglichen Lieferverpflichtungen zu erfüllen. Und das in einem mittlerweile defizitären Markt!Wenn man sich hingegen den aktuellen Uranpreis anschaut, könnte man denken, dass alles im "Lot" ist. Denn nach einer fulminanten Rallye zu Jahresbeginn konsolidiert der Uranpreis im Bereich zwischen etwa 31,- und 34,- USD je Pfund U3O8. Dies "Ruhe vor dem Sturm" dürfte allerdings eher dem üblichen Sommerloch geschuldet sein, als fundamental begründet.Allerdings, und das ist ebenfalls positiv hervorzuheben, erweist sich die seit etwa Anfang Mai anhaltende Konsolidierung unserer Meinung nach als ein Signal der Stärke, was wiederum als Kräftesammeln für weitere Kursanstiege gewertet werden kann. Vor allem vor dem Hintergrund, dass die stärkste Markt-Phase für Uran gewöhnlich erst Ende September beginnt!Aufgrund dieser aussichtsreichen, ja schon fast explosiven Gemengelage für den Uransektor, haben wir einen weiteren Experten zu Rate gezogen, den wir nach seiner Meinung und seinem Unternehmen gefragt haben.Exklusiv-Interview zum Uran-Markt und einer der spannendsten Uran-FirmenJon Bey, Präsident und CEO, von Standard Uranium Corp. (WKN: A2P4B8 / TSX-V: STND) hat uns einen weiteren interessanten Einblick in den Markt und sein Unternehmen gegeben, den wir im Folgenden für Sie ins Deutsche übersetzt haben.JS Research: "Hallo Jon, vielen Dank dass Sie sich Zeit für ein Interview mit uns genommen haben. Die derzeitige Ausgangslage am Uranmarkt ist sehr spannend. Während die Großen der Branche ihre eigne Produktion COVID-19 bedingt noch nicht wieder hochgefahren haben und weiterhin ihre Lieferverpflichtungen über den Spotmarkt kaufen, gehen auf der anderen Seite immer mehr Reaktoren ans Netz. Wie schätzen Sie die Lage ein, und was bedeutet das für die Standard Uranium Corp."Jon Bey: "Hallo Jörg, vielen Dank dass ich ihnen und ihren Lesern Informationen zu Standard Uranium und dem Uranmarkt geben darf. Der Uranmarkt befand sich seit der Fukushima-Katastrophe im Jahr 2011 im Bärenmarkt. Erschwerend hinzu kam in diesem Zusammenhang noch die Abschaltung von Reaktoren, die dann zu einem Überangebot auf dem Uranmarkt führte. Daraufhin stürzte der Uranpreis regelrecht ab und fiel auf ein Niveau, auf dem auch die hochgradigsten Uranminen nicht mehr wirtschaftlich produzieren konnten. Auf der anderen Seite allerdings nahmen Länder wie China zum Beispiel weiterhin fleißig neue Reaktoren in Betrieb, was natürlich die Nachfrageseite weiter erhöht.Anfang dieses Jahres setzte dann endlich eine längerfristige und stärkere Aufwärtsbewegung ein, da nun am Markt wieder die Nachfrage das Angebot überstieg! Der Markt reagierte spät, was die Schere zwischen Angebot und Nachfrage mittlerweile schon weit auseinanderklaffen lässt. Aufgrund der Situation, die sich seit 2011 zunehmend zuspitzte, wird das nicht so einfach wieder einzufangen sein.Im Jahr 2018, nachdem bereits viel Geld im Sektor verbrannt war, mussten viele Minen gezwungen ihre Produktion einzustellen, um eine drohende Insolvenz abzufangen. Unter den stillgelegten Minen befand sich sogar eine der besten Uranminen der Welt, die "McArthur River'-Uranmine.Dieses Jahr wurden dann aufgrund der globalen COVID-19-Pandemie nahezu alle Minen weltweit geschlossen, somit auch Cameco's weitere Flaggschiffmine "Cigar Lake'. Zudem kam die gesamte Produktion aus Kasachstan und Namibia zum Erliegen, was dann scheinbar zu viel für den Markt war und in einer mehr als 40 % Rallye des Uranpreises auf über 34,- USD je Pfund U3O8 mündete.Dieser fulminante Preisanstieg machte Uran dann verständlicher Weise zu einem der "heißesten" Rohstoffe, mit der bis dato besten Jahresperformance. Diese wurde allerdings jüngst durch den rasanten Gold- und Silberpreisanstieg ins Hintertreffen gedrückt. Aber dennoch, auch vor wenigen Tagen konnte man wieder eine Stabilisierungstendenz erkennen, nachdem die Kurse wieder leicht nachgaben als bekannt wurde, dass Cameco seine "Cigar Lake'-Mine wieder hochfahren will und auch Kazatomprom die Produktion wieder starten wird. Ob die Großen der Branche sofort wieder bis zur Kapazitätsgrenze hochfahren ist hingegen noch nicht bekannt, und bleibt somit noch abzuwarten!Die Minenschließungen aufgrund von COVID-19 waren allerdings nur ein Katalysator für stärker steigende Uranpreisnotierungen. In naher Zukunft werden weitere Katalysatoren in dem defizitären Markt greifen, die den Spotpreis noch einmal kräftig in die Höhe treiben sollten.Die wichtigsten Ereignisse werden dabei das russische Aussetzungsabkommen, die iranischen Sanktionen und die wieder auf den Markt kommenden Händler sein, um langfristige Uranverträge mit Produzenten zu Preisen von mehr als 50,- USD je Pfund Uran abzuschließen.Zudem halten sich Gerüchte im Markt, dass die Japaner möglicherweise drei ihrer stillgelegten Reaktoren wieder in Betrieb nehmen wollen, was einen zusätzlichen Bedarf an Uran bedeuten würde."JS Research: "Wir haben gelesen, dass die Wahl des amerikanischen Präsidenten keine Auswirkungen auf den Uranmarkt haben sollten. Die Versorger würden noch defensiv agieren und weiterhin an der Seitenlinie bleiben, da noch immer nicht klar sei, von wo sie ihr Uran beziehen können, da es vom Weißen Haus noch keine Entscheidung über die Verlängerung des Uran-Suspendierungsabkommens mit Russland gibt. Gleichwohl würden aber die Verhandlungen hinter den Kulissen auf Hochtouren laufen.Ihr Kollege Mark Chalmers, CEO von Energy Fuels, sagte kürzlich in einem Interview, dass sein Unternehmen stark in diesen Prozess involviert sei und das US-Handelsministerium offenbar entschlossen sei, ein Abkommen auszuhandeln, das dem US-Uransektor erhebliche Vorteile biete!Hinter vorgehaltener Hand wird zudem gemunkelt, dass wenn es nicht gelingen würde ein "vernünftiges" Abkommen mit Russland auszuhandeln, es nicht ausgeschlossen werden kann 120-150 % Zölle auf deren Uranimporte zu erheben!Ist das nicht ganz klar ein Zeichen dafür, dass die Einfuhr von russischem Uran langfristig gesenkt werden soll? Wie denken Sie darüber?"Jon Bey: "Sie sind sehr gut informiert Herr Schulte, weshalb ich ihren Ausführungen nichts hinzuzufügen habe."JS Research: "Vielen Dank, Botschaft verstanden! Kommen wir nun auf Standart Uranium zu sprechen. Können Sie bitte unseren neuen Lesern das Unternehmen kurz vorstellen?"Jon Bey: "Sehr gerne! Die Standard Uranium Corp. (ISIN: CA85422Q1037 / WKN: A2P4B8 / TSX-V: STND) ging Anfang Mai dieses Jahr an die Börse. Vom Zeitpunkt her ein sehr gutes Timing, da der Uranpreis zu dieser Zeit gerade stark am Steigen und somit im Anlegerfokus war.Nach dem erfolgreichen Börsengang haben wir eine Kapitalerhöhung im Volumen von 4,5 Millionen CAD durchgeführt, die es uns nun problemlos ermöglicht, das sich in Arbeit befindliche Bohrprogramm auf unserem "Flaggschiff'-Projekt "Davidson River' abzuarbeiten.Standard Uranium ist ein kanadisches Uranexplorationsunternehmen mit Projekten im produktiven und weltbekannten "Athabasca-Becken' in der bergbaufreundlichen kanadischen Provinz Saskatchewan. Dazu sollte man noch wissen, dass das "Athabasca Becken' die hochgradigsten Uranvorkommen der Welt beherbergt!Unser "Davidson River'-Projekt liegt strategisch günstig im südwestlichen Bereich des "Athabasca-Beckens', wo sich die hochgradigen Projekte "Arrow' von NexGen und "Triple-R' von Fission Uranium befinden. Diese beiden Entdeckungen sind zweifelsohne die weltweit größten Uranentdeckungen der vergangenen acht Jahre.Wir gehen derzeit davon aus, und wollen das mittels Bohrungen noch in diesem Jahr beweisen, dass unser "Davidson River'-Projekt die westliche Erweiterung des "Patterson Lake Conductor' ist, in dem sich sowohl die "Arrow'- als auch das "Triple R'-Vorkommen befinden."JS Research: "Können Sie uns weitere Informationen über das "Davidson River'-Bohrprogramm geben?"Jon Bey: "Wir haben mit den Bohrungen auf dem "Davidson River'-Projekt am 6. August begonnen. Die Planung sieht zunächst ein 5.000 m Bohrprogramm vor, um unser "Warrior'-Ziel mit 14-16 Bohrlöchern, mit einer durchschnittlichen Tiefe von rund 400 m, zu testen. Dabei ist es wichtig zu wissen, dass dieses Bohrprogramm das erste überhaupt auf unserem "Davidson River'-Projekt ist!Unser erklärtes Ziel ist es, unsere eigene "Spiegeltheorie" der "Clearwater'-Domäne zu beweisen und Daten zu gewinnen, die uns zu einer bedeutenden hochgradigen Entdeckung führen werden.Bisher haben wir sechs Bohrlöcher abgeschlossen, wobei das noch andauernde Bohrprogramm weiterhin hervorragend läuft. Bis zu 100 m bohren wir pro Tag. Wir liegen dank der ausgezeichneten Arbeit des Bohrteams von Aggressive Drilling sogar vor unserem gesetzten Zeitplan. Bei diesem Bohr-Team handelt es sich um die gleiche Mannschaft, das in den letzten Jahren für NexGen Energy gebohrt hat. Diese Truppe kennt diese speziellen Gesteinsarten, wahrscheinlich besser als jedes andere Bohrunternehmen auf der Welt.Anfang der Woche war es dann endlich soweit, denn da haben wir unsere erste Lieferung von Bohrkernen an das Untersuchungslabor geschickt und erwarten, dass wir in drei bis vier Wochen erste Ergebnisse erhalten werden.Für alle Interessierten haben wir Kurzvideos von unserem Bohrprogramm aufgenommen, die auf Twitter $STND und zukünftig auch auf unserem Standard-Uranium YouTube-Kanal zu finden sind."JS Research: "Können Sie uns die "Clearwater-Domain'-Spiegeltheorie näher erklären?"Jon Bey: "Die "Clearwater-Domain' ist eine aufdringliche Formation, die die "Talston-Domäne', das Wirtsgestein in der südwestlichen Ecke des "Athabasca Beckens', trennt. Wir gehen derzeit davon aus, dass die "Clearwater-Domain' die Quelle für hochgradiges Uran in dieser Region ist!Das "Clearwater'-Gebiet lagerte sich in graphitischen Strukturen auf der östlichen Seite ab, wo sich die Projekte "Triple R' von Fission Uranium, "Arrow' von NexGen Energy und "Spitfire' von Purepoint Uranium befinden. Wir glauben, dass sich dieselben Strukturen auch auf der westlichen Seite des "Clearwater'-Gebiets befinden, wo sich unser Projekt "Davidson River' befindet. Wir wissen bereits, dank Purepoint Uranium's Seeentdeckung, dass es auf der Westseite definitiv Uran gibt!"JS Research: "Das hört sich alles sehr interessant und vielversprechend an! Verfügt Standard Uranium denn auch über genügend Barmittel, um die nächsten Schritte zu finanzieren?"Jon Bey: "Ja, mit noch rund 3,7 Millionen CAD Cash sind wir für das laufende Bohrprogramm auf jeden Fall voll finanziert. Nachdem wir dieses Bohrprogramm erfolgreich abgeschlossen haben, werden wir Pläne für ein Winterbohrprogramm schmieden, auf Basis der interessantesten Gebiete, die wir in dieser Bohrkampagne gefunden haben. Zudem haben wir noch zwei weitere Projekte im "Athabasca Becken', an denen wir ab dem Jahr 2021 arbeiten wollen. Konkrete Planungen dazu werden wir im vierten Quartal bekanntgeben."JS Research: "Warum glauben Sie ist nun ein sehr guter Zeitpunkt, um Standard Uranium-Aktien zu kaufen?"Jon Bey: "Standard Uranium ist eine noch junge Firma mit einem Weltklasse Projekt. Dieses Projekt ist noch sehr wenig erkundet, weist aber signifikantes Potenzial auf. Dieses gilt es nun mittels Bohrungen zu bestätigen und zu heben. Die Investoren, die jetzt einsteigen, sind quasi von Anfang an mit dabei. Und die Strategie, in ein noch junges Unternehmen zu investieren, kann bei entsprechenden Erfolgen sehr ertragreich sein!Was kurstechnisch passieren kann, zeigt der Blick auf den Mega-Performer NexGen, der im Jahr 2014 von etwa 0,28 CAD bis auf über 4,- CAD im Jahr 2017 explodierte!Noch sind wir ein relativ unbekanntes Unternehmen, das durch gute Ergebnisse sehr schnell bekannter werden kann. Viele Investoren werden in den kommenden Wochen und Monaten noch auf unsere Story aufmerksam werden.Auch die makroökonomischen Aussichten für Uran sehen hervorragend aus, was uns definitiv in die Karten spielen wird! Denn wir rechnen noch in diesem Jahr mit deutlich anziehenden Notierungen beim Uranpreis, da das Defizit immer weiter anwächst, während das Angebot relativ gleichbleiben wird.Derzeit sind mehr Reaktoren am Netz als je zuvor, die saubere kohlenstofffreie Energie produzieren. Zudem befinden sich mehr als 50 Reaktoren im Bau!JS Research: "Vielen Dank für das sehr informative und aufschlussreiche Gespräch. Wir wünschen Ihnen und dem gesamten Team alles Gute bei den Bohrarbeiten. Wir sind schon sehr gespannt auf die ersten Ergebnisse, über die wir sehr gerne berichten werden!"Unser Fazit:Diesen detaillierten Ausführungen gibt es eigentlich nichts hinzuzufügen! Wie Sie selbst nachlesen können, überlässt das Spitzenmanagement nichts dem Zufall. Nicht nur bei der Projektauswahl ist man sehr selektiv vorgegangen, sondern auch bei den Profis, die man auf seiner Liegenschaft Bohren lässt! Denn kein geringerer als das Bohr-Team von NexGen, das bereits mehrere nachweisliche TOP-Funde im "Athabasca Becken' gemacht hat, wurde für die Bohrkampagnen angeheuert!Die Firma wird von einem nachweislichen Expertenteam geleitet, das mit einem beeindruckenden "Track Rekord' aufwarten kann! Diese Experten, die bei Standard Uranium am Werk sind, arbeiteten unter anderem bereits bei NexGen und Fission Uranium, für die sie bereits riesige Urandepots entdeckt haben!!! Die Aktionäre dieser beiden Gesellschaften konnten bereits jubeln! Aber nun sind Sie dran!Denn wenn solche Experten die Seite wechseln, die das "Athabsaca Becken' wie ihre Westentasche kennen, sollte man auf der Hut sein. Erahnen diese Uran-Legenden vielleicht schon welche Mega-Möglichkeiten ihnen die Projekte von Standard Uranium Corp. (WKN: A2P4B8 / TSX-V: STND) bieten??? Vermutlich JA!Somit sollten Volltreffer, wie bei IsoEnergy - die wir Ihnen am 02. Mai 2020 zum Kurs von 0,53 CAD vorgestellt haben und mittlerweile bei 1,17 CAD notiert -, die in der gleichen Region tätig sind, sehr gut möglich sein.Dazu erinnern wir uns gerne an das Spitzenbohrloch mit Gehalten von 33,9 % U3O8 über 8,5 m und 57,1 % U3O8 über 5 m, das OPAXE, eine Institution, die Bohrergebnisse über alle Rohstoffe verfolgt, als zweitbesten Bohrabschnitt der Welt unter allen Rohstoffen kürte!Stellen wir uns nun einmal vor, einen solchen Treffer landet Standard Uranium! Die Aktie ist ein absolutes Super-Schnäppchen und derzeit mit nicht einmal 14,5 Mio. CAD an der Börse bewertet! Was denken Sie? Richtig, der Kurs wird regelrecht explodieren! Und Sie können voll dabei sein, da Sie das Unternehmen bereits kennen und hoffentlich positioniert sind. Falls nicht lohnt es sich in der aktuellen Korrektur einzusteigen und sich Stücke ins Depot zu legen!Investoren Highlights:Hochgradiges noch unerforschtes Uranprojekt mitten im "Hotspot' des "Athabasca Beckens'! Absolut pro Mining eingestellte Region! Spitzenmanagement mit nachweislichen Erfolgen! Bezug zum Ultra erfolgreichen Uranexplorer NexGen! Finanziell gut aufgestellt! Starker "Newsflow' schon in Kürze erwartet! Sich deutlich aufhellende Marktlage beim Uran! Niedrige Marktkapitalisierung von nur rund 14,5 Mio. CAD! Liegenschaft in einem der produktivsten Urantrend der Welt!Bei Standard Uranium (WKN: A2P4B8 / TSX-V: STND) wurde bereits vor zwei Jahren durch gezielte Projektaktivitäten der Grundstein für einen erfolgreichen Unternehmensaufbau gelegt! Die Bohrungen werden bei entsprechenden Bohrergebnissen nun sukzessive das Risiko aus dem Projekt nehmen, was viele Investoren anlocken wird, zumal der Uranmarkt gerade erst in einen Bullenmarkt eintritt, wovon die breite Masse erst deutlich später etwas mitbekommt.Die Priorisierung der Aktivitäten, auf die selbst entdeckten Fundstellen zeigt, dass Erfolg zur Stabilisierung der Unternehmensentwicklung Vorrang hat, wodurch das Potenzial einer zügigen Zunahme des Unternehmenswerts und damit verbundener Höherbewertung der Aktien bereits absehbar ist.Wer - wie wir- vom Potenzial des Uransektors überzeugt ist, legt sich mindestens schon eine ausreichend große Anfangsposition ins Depot! Es sollte sich auszahlen! 