Am Mittwoch halten sich Anleger am deutschen Aktienmarkt zunächst zurück.Der DAX begann den Handelstag 0,15 Prozent tiefer bei 13.041,83 Punkten.Der Anlegerfokus richtet sich bereits auf das am Donnerstag beginnende, hochrangig besetzte jährliche Notenbankertreffen ein, das wegen der Corona-Pandemie erstmals online stattfindet. Dabei wird US-Notenbankchef Jerome Powell nach Einschätzung ...

