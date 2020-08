DGAP-Ad-hoc: Rubean AG / Schlagwort(e): Sonstiges/Auftragseingänge

Rubean AG: RUBEAN erhält Auftrag von Global Payments Europe



26.08.2020 / 09:12 CET/CEST

RUBEAN erhält Auftrag von Global Payments Europe

- Einsatz von RUBEAN's PhonePOS zunächst für Pilotprojekt in Ungarn

München, 26. August 2020: Das Fintech-Unternehmen RUBEAN AG, München, (ISIN: DE0005120802, WKN: 512080, R1B:GR) hat heute einen Auftrag von Global Payments Europe (GPE), Prag, im Bereich des mobilen Bezahlens erhalten. GPE wird die Softwarelösung PhonePOS von RUBEAN zunächst in einem Pilotprojekt in Ungarn zur Marktprüfung einsetzen. GPE ist ein Tochterunternehmen von Global Payments Inc. (NYSE: GPN), einem weltweit führenden Zahlungsdienstleister. Mit PhonePOS bietet RUBEAN vor allem kleineren Händlern und Organisationen die Möglichkeit einfach und kostengünstig bargeldlose Zahlungen entgegennehmen zu können. Denn mit PhonePOS wird das Android-Smartphone oder Tablet des Händlers zu einem Kassenterminal, mit dem er überall kontaktlose Kartenzahlungen seiner Kunden entgegennehmen kann. GPE's entsprechend angebundene Händler benötigen damit keine zusätzliche Hardware mehr, die sie bisher kaufen, mieten oder leasen mussten. Nach einer eingehenden Evaluierung hat sich GPE für die RUBEAN AG als besten Partner zur Erschließung des neuen Marktes entschieden. Der Pilot soll noch im Jahr 2020 starten und in das Jahr 2021 hineinlaufen. Der Auftrag von Global Payments ist ein weiterer, sehr wichtiger Meilenstein in der Unternehmensentwicklung von Rubean. PhonePOS wurde bereits von den beiden führenden Kartenorganisationen Mastercard (NYSE:MA) und VISA (NYSE:V) für Pilotprojekte zugelassen und startet zu einer Zeit, in der kontaktlose Zahlungen weltweit an Bedeutungen gewinnen. Der Vorstand

Über RUBEAN



Die RUBEAN AG ist ein seit 20 Jahren etablierter Softwarehersteller im Finanzsektor. Das Unternehmen bietet u. a. Software-Lösungen für die reibungslose Kommunikation mit Peripheriegeräten in Bankfilialen an. Inzwischen wächst RUBEAN mit der Entwicklung und Vermarktung der innovativen, mobilen Point-of-Sale Terminal Lösung PhonePOS, die RUBEAN zusammen mit Partner CCV entwickelt hat. RUBEAN ist seit April 2020 im Premiumsegment m:access der Münchener Börse mit dem Kürzel R1B gelistet.

