FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Anleger am deutschen Aktienmarkt haben sich auch Mittwoch zurückgehalten. Der Dax verlor in den ersten Handelsminuten 0,27 Prozent auf 13 025,79 Punkte, konnte sich damit aber über der Marke von 13 000 Punkten halten. Der MDax fiel um 0,33 Prozent auf 27 509,61 Punkte. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone sank um rund 0,4 Prozent auf rund 3317 Zähler.



Der Anlegerfokus richtet sich bereits auf das am Donnerstag beginnende, hochrangig besetzte jährliche Notenbankertreffen, das wegen der Corona-Pandemie erstmals online stattfindet. Dabei könnte US-Notenbankchef Jerome Powell nach Einschätzung von Experten wichtige Änderungen im Zielkatalog der Fed ankündigen./edh/mis



