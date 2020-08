Der Marktwert von Ant Financial liegt bei geschätzt 200 Mrd. $. Mitspielen? Es macht nur dann Sinn, wenn man mit in der ersten Reihe steht. Denn anschließend explodiert der Kurs und Sie laufen hinterher. Also: Entweder dabei sein oder warten!



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Börsen-Erfahrung via Facebook: Besuchen und abonnieren Sie kostenlos die Facebook-Seite der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH: www.facebook.com/bernecker.info

ALIBABA-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de