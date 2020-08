Die 4finance Holding S.A. geht nun also auch offiziell, sprich formell, in die Verlängerung. Hierfür gab der Anbieter digitaler Konsumentenkredite in Europa den Abschluss seines EUR-Anleiheänderungsprozesses zur Verlängerung der Laufzeit bis Februar 2022 bekannt. Die Bedingungen und Konditionen der EUR-Anleihen wurden am 24. August formell geändert und sind auf der Website der Gruppe verfügbar. Die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...